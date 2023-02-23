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«Вызвала разочарование»: Газманов прокомментировал антироссийские заявления Пугачевой

Евгений Жуков
Общество
«Вызвала разочарование»: Газманов прокомментировал антироссийские заявления Пугачевой
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Народный артист России Олег Газманов прокомментировал антироссийские высказывания уехавшей из страны певицы Аллы Пугачевой. По словам артиста, ему неприятно лишний раз говорить о Примадонне. Об этом в четверг, 23 февраля, он рассказал журналистке Алене Жигаловой в эфире ее YouTube-шоу «Алена, блин!».

— Для меня лично Алла Борисовна своими высказываниями крайними вызвала большую горечь и разочарование. Это ж как надо относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы так говорить?! Я даже не хочу это обсуждать, неприятно, — признался певец.

Он также объяснил, с чем связан тот факт, что Пугачева не покидает рейтинг самых популярных звезд отечественной эстрады. По словам Газманова, подобное подтверждает ее колоссальное влияние на российскую культуру. Он также предположил, что многие жители нашей страны до сих пор остаются верными поклонниками Пугачевой, продолжая верить, что она изменит свое мнение о Родине.

Накануне российский журналист Антон Красовский обратился к Алле Пугачевой. В своем новом документальном проекте «Каникулы в Горловке» он предложил исполнительнице посетить города Донбасса, чтобы лично поддержать российских солдат. По его словам, таким образом она смогла бы «искупить свои грехи» перед страной.

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