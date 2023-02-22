Антон Красовский предложил Пугачевой съездить в Донбасс

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Российский журналист Антон Красовский обратился к известной певице Алле Пугачевой. В своем новом документальном проекте «Каникулы в Горловке» он предложил исполнительнице посетить города Донбасса, чтобы лично поддержать российских солдат.

Журналист напомнил, что в конце 1980-х Пугачева самоотверженно отправилась с концертом в Припять, где выступила перед ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь же она могла бы аналогичным поступком «искупить свои грехи» перед Родиной, уверен Красовский.

Фильм «Каникулы в Горловке» вышел 20 февраля, в нем журналист проводит новогодние каникулы на территории республик Донбасса.

Недавно именитый российский певец Алексей Глызин прокомментировал обрушившийся шквал критики в адрес покинувшей Россию исполнительницы Аллы Пугачевой. По мнению знаменитого артиста, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными».

До этого журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с певицей Аллой Пугачевой.