Путин и Пашинян по телефону обсудили Нагорный Карабах и армяно-азербайджанские отношения

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также текущую обстановку в армяно-азербайджанских отношениях. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Так, в ходе беседы глава армянского государства проинформировал своего российского коллегу о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля, а также о других своих рабочих контактах с зарубежными партнерами.

Помимо этого, в рамках телефонного разговора лидеры стран обсудили вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей глав России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в Карабахе.

Также Пашинян и Путин затронули тему нынешней ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе, передает официальный сайт Кремля.

14 февраля Владимир Путин провел с Ильхамом Алиевым телефонный разговор, во время которого они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества стран.