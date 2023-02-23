Продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании

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Американский продюсер Харви Вайнштейн был приговорен к 16 годам заключения по делу об изнасиловании женщины в отеле в Беверли-Хиллз десять лет назад. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщила газета The New York Times.

В материале говорится, что новый приговор добавляется к 23 годам заключения, к которым суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна в 2020-м по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.

В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. Вскоре после объявления приговора он подал жалобу и потребовал проведения нового суда по своему делу. Тогда присяжные признали Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения.

В ноябре прошлого года телеканал CNN сообщил, что суд в Лос-Анджелесе снял 4 из 11 обвинений, которые были выдвинуты против Харви Вайнштейна. В отношении него были сняты два обвинения в изнасилованиях и два — в принуждении к оральному сексу. По данным телеканала, обвинения основывались на заявлениях неназванной женщины.