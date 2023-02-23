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Нуланд сообщила, что США готовы к переговорам с РФ по ДСНВ «хоть завтра»

Юлия Курганова
В мире
Нуланд сообщила, что США готовы к переговорам с РФ по ДСНВ «хоть завтра»
Фото: flickr/statephotos

Соединенные Штаты готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если к этому готова Москва. Об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

— Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Россия. Мы также готовы разрешить инспекции, — заявила она, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Америка к переговорам без обвинений и предварительных условий.

Дипломат в очередной раз высказалась, что Штаты считают приостановку действия соглашения «безответственной».

— США и Россия несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов. И мы должны выполнять эту работу. США готовы вернуться к переговорам, чтобы обеспечить выполнение СНВ-3, с самого начала, — отметила Нуланд в интервью ТАСС.

Россия США Договор СНВ-3
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