Сунак намерен призвать коллег по G7 помочь Киеву наносить удары по российскому тылу

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Премьер-министр Британии Риши Сунак призовет G7 помочь Вооруженным силам Украины наносить удары по российским силам в тылу, для этого он выступит в защиту срочного увеличения поставок оружия киевскому режиму. Об этом сказано в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства Великобритании в преддверии его общения в пятницу, 24 февраля, с лидерами Франции, ФРГ, Италии, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

— Премьер-министр призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время встречи G7, — говорится в сообщении.

Уточняется, что общение будет проходить в режиме видеоконференции.

Сунак намерен «привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия украинским вооруженным силам», отмечается в заявлении. Также он должен «повторить свое предложение британской поддержки странам», которые выразят готовность передать киевскому режиму истребители, передает ТАСС.

— Чтобы Украина одержала победу и чтобы этот день стал ближе, ВСУ необходимо получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода к наращиванию оказываемой Украине поддержки, нам следует действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО. Сейчас пришло время поддержать украинский план по перевооружению, перегруппировке и наступлению, — приводятся в тексте заявления слова британского премьера.

Британия не планирует передавать Украине истребители в ближайшее время, потому что не хочет рисковать попаданием секретных производственных технологий в руки российских экспертов, а также не намерена отправлять британских граждан в зону боевых действий для обслуживания самолетов. Об этом 22 февраля сообщил заместитель главы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи.