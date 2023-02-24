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«Артистов выдавливают из театров»: сенатор Нарусова заступилась за Ахеджакову

Юлия Курганова
Общество
«Артистов выдавливают из театров»: сенатор Нарусова заступилась за Ахеджакову
Фото: YouTube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Недавно спектакли с актрисой Лией Ахеджаковой убрали из репертуара театра «Современник». Руководство культурного учреждения заявило, что действовало под давлением общественности, которая не хочет видеть на сцене человека, выступающего с политическими высказываниями.

Российский сенатор Людмила Нарусова считает, что руководство театра поступило незаконно. Ахеджакова служила в «Современнике» почти 50 лет.

— Народных артистов выдавливают из театров, Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях, только за то, что они свободно выразили свое убеждение или мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право, — заявила сенатор на заседании Верхней палаты парламента.

Нарусова сослалась на недавнюю речь президента России Владимира Путина, где он призвал не заниматься «охотой на ведьм» и не «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону».

Она попросила спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Министерство культуры, сообщает РБК.

Общество активно обсуждает отстранение Лии Ахеджаковой от всех спектаклей в «Современнике». Сама народная артистка России не стесняется комментировать ситуацию и считает, что с ней поступили несправедливо.

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