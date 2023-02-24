Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России

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Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила министр иностранных дел страны Нанаии Махуты.

— Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий, — сказала она.

По словам Махуты, в санкционный список входят политики, члены Центральной избирательной комиссии, политики и военнослужащие. Глава МИД отмечает, что санкции распространятся также на родственников фигурантов списка, передает ТАСС.

В конце октября прошлого года Новая Зеландия приняла пакет санкций в отношении России. В санкционный список вошли 14 российских граждан, среди которых руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены формирований, связанных с ЧВК «Вагнер». Также в перечень вошло агентство News Front, базирующееся в Крыму.