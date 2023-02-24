Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России

Никита Худяков
В мире
Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России
Фото: Unsplash

Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила министр иностранных дел страны Нанаии Махуты.

— Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий, — сказала она.

По словам Махуты, в санкционный список входят политики, члены Центральной избирательной комиссии, политики и военнослужащие. Глава МИД отмечает, что санкции распространятся также на родственников фигурантов списка, передает ТАСС.

В конце октября прошлого года Новая Зеландия приняла пакет санкций в отношении России. В санкционный список вошли 14 российских граждан, среди которых руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены формирований, связанных с ЧВК «Вагнер». Также в перечень вошло агентство News Front, базирующееся в Крыму.

Новая Зеландия Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте