Россиянам с марта разрешат жарить шашлыки на дачах и не платить за вывоз мусора

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В марте нынешнего года в России произойдут законодательные изменения. Так, граждане РФ смогут требовать перерасчета платы за вывоз мусора, а дачникам не нужно будет соблюдать массу норм, чтобы пожарить шашлык.

С 1 марта вступят в силу новые правила сжигания мусора и листвы, установки мангалов на дачных участках. В МЧС решили отказаться от жестких нормативов установки бочек для сжигания листвы, размещения мангалов и шашлычниц.

Также с марта россияне смогут требовать перерасчета платы за вывоз мусора при отъезде на дачу или в отпуск.

Кроме того, маркетплейсам запретили продавать одежду без маркировки. Также в России на 2 процента повысились ставки акцизов на сигареты, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов.

С 1 марта в России в силу вступят новые правила проверки водителей на алкоголь. Основным изменением в правилах проведения проверки станет «продувка» без понятых, однако с осуществлением видеозаписи.