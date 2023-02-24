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Москвичам пообещали оттепель в длинные выходные

Анастасия Харламова
Евгений Жуков

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Москвичам пообещали оттепель в длинные выходные
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В предстоящие выходные жителей столицы ожидает оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что уже в четверг, 23 февраля, погода кардинально изменится, поскольку холодный антициклон, до этого царивший в регионе, отступит. На смену ему, добавил Шувалов, придет североатлантический циклон. В связи с этим температура воздуха повысится на 10 градусов.

— Нас ждут слякотные выходные с плюсовыми значениями. Уже в пятницу стрелка термометра повысится до отметки плюс два градуса днем, а ночью будут нулевые температуры, — заявил метеоролог.

По его словам, такой температурный показатель сохранится до начала следующей недели.

Кроме того, Шувалов в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в предстоящие выходные.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что на текущей неделе в столичном регионе будет холодная погода с морозами. По данным специалиста, температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 11 до 18 градусов с отметкой «минус».

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