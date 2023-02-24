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Эксперты назвали пять секретов выращивания овощей дома

Никита Худяков

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперты назвали пять секретов выращивания овощей дома
Фото: gov.spb.ru

Эксперты рассказали, как самостоятельно обустроить мини-огород дома на подоконнике.

По их мнению, лучше для выращивания выбирать мелкоплодные высокоурожайные сорта, так как они поспевают гораздо быстрее. Также важно не допускать пересыхания почвы. Это может привести к тому, что растение сбросит завязь и цветы.

Необходимо закрывать рассаду от попадания солнечных лучей, потому что ультрафиолет может вызвать на листьях ожоги. По мнению экспертов, не нужно злоупотреблять удобрениями и не стоит высаживать несколько саженцев в одну емкость, передает Пятый канал.

Экономист Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», какие продукты подорожают и подешевеют в марте. Так, по словам специалиста, цены на продукты зависят от множества факторов. Резкий рост цен на огурцы и помидоры обусловлен поднятием тарифов на электричество и задержками поставок продукции.

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