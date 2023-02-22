Экономист Холод рассказал, какие продукты подорожают и подешевеют в марте

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу. Кроме того, Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы, чтобы сдержать рост цен. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, какие продукты подорожают и подешевеют в марте.

Овощи

По словам специалиста, цены на продукты зависят от множества факторов. Резкий рост цен на огурцы и помидоры обусловлен поднятием тарифов на электричество и задержками поставок продукции.

— Цены на продукты зависят от множества факторов. Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы, потому что стоимость этих овощей с начала года рекордно выросла. Это произошло из-за поднятия цен на электричество. Кроме того, тепличная продукция с юга России поступила не вовремя. По оценкам Росстата, стоимость огурцов и помидоров стала выше на 60 процентов с начала 2023 года. Население стало покупать огурцы на 50 процентов меньше. Такой отказ должен был привести к резкому падению цены, но она не снижается, — объяснил Холод.

Как отметил специалист, помидоры и огурцы не будут дорожать в марте только потому, что рост цен и без того критический.

— Им уже некуда дорожать. Люди откажутся от покупки этих овощей. Тогда их производство и транспортировка будут бессмысленны. Платежеспособный спрос является конечным регулятором, который определяет, нужен ли рынку товар по такой цене, — отметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что ожидается рост цен на свеклу, морковь, лук и картошку, чтобы компенсировать затраты на их хранение.

— Овощи длительного хранения, такие как свекла, морковь, картошка и лук, будут расти в цене по абсолютно объективной причине. Все сезоны хранения цена растет, потому что надо компенсировать стоимость этого хранения. Но предполагается небольшой рост цен, — уточнил Холод.

Бакалея

Экономист подчеркнул, что платежеспособный спрос не влияет на цены только на продукты первой необходимости. А бакалея может упасть в цене, но ненамного.

— С данной категорией товаров население не сможет быстро попрощаться. От них нельзя отказаться. Продукты первой необходимости будут дорожать, кроме бакалеи. Она и так уже значительно выросла в цене. Но возможно незначительное снижение стоимости, — считает экономист.

Мясо и рыба

Как отметил специалист, мясо и птица продолжат дорожать.

— Говядина дорожает по свои причинам, рост цен продолжится. Говядина, баранина, козлятина и индюшатина — это эластичные товары. А курица является товаром малоэластичным. На нее сваливается спрос с дорогих видов мяса, от которых покупатели отказываются. На курицу цена будет расти — как на резервное мясо, — объяснил Холод.

Экономист уверен, что рост цен затронет и морскую продукцию. А пресноводная рыба будет дорожать из-за повышенного спроса покупателей.

— На рыбу цене расти уже некуда. Морская рыба запредельно дорогая. А рыба искусственного кормления или пресноводная стоит дешевле. Туда сваливается спрос с морской рыбы. На нее цена может вырасти, — предупредил спикер.

Хлеб

Холод подчеркнул, что цены на хлеб будут сдерживать, но это касается только нескольких видов товара.

— Хлеб — это политический товар. На хлеб цена может расти, но есть сорта, которые удорожание особо не затрагивает. Например, батон нарезной, хлеб «Дарницкий» или «Орловский». Остальные виды продолжат расти в цене. Но относительно социальных сортов по негласной договоренности цена практически не будет меняться, — рассказал экономист.

Молочные продукты и яйца

По его словам, стоимость молочных продуктов тоже продолжит расти, но не на все категории товаров.

— Цены на молочные продукты и так высокие. Они постоянно растут из-за инфляции издержек. Инфляция в том году была относительно высокой. Так или иначе это удорожание вылезает всеми своими костями и ощущается. Так что стоимость молочных продуктов будет расти. Но ряд из них является товаром эластичного спроса. На них невозможно будет повысить цены — товары не будут покупать, — объяснил экономист.

Специалист подытожил, что стоимость яиц должна остаться без изменений.

— Яйца уже уперлись в платежеспособный спрос. Цена на этот продукт расти не должна, — добавил Холод.