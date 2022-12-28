«Скандальный товар»: какие продукты могут подорожать в 2023 году

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В большинстве случаев продукты в России в следующем году ждет подорожание. Это связано не только с инфляцией, но и с рядом других факторов. Однако некоторые категории товаров (например, курица или сахар) при определенном стечении обстоятельств могут даже подешеветь. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился доктор экономических наук Леонид Холод.

Собеседник «ВМ» отметил, что инфляция в 2023 году продолжит влиять на цену продуктов.

— Продукты дорожают в зависимости от уровня инфляции. Ее пока никто не отменил, поэтому продовольствие будет дорожать в будущем году. Закономерность будет, как и во всем мире в рыночной экономике: продовольствие должно дорожать быстрее инфляции, — объяснил Холод.

Самое заметное подорожание может затронуть базовые продукты, которые пользуются наибольшим спросом, подчеркнул эксперт.

Алкоголь

Как отметил Холод, в 2022 году, несмотря на сокращение чеков и общее снижение уровня потребления, спрос на алкоголь остался прежним. Это означает, что в следующем году алкогольные напитки тоже могут дорожать.

Овощи и фрукты

Есть надежда, что в 2023 году практически не будут расти в цене фрукты и овощи, отметил эксперт. Однако ситуация может измениться.

— Овощи и фрукты в этом году сильно подорожали. Но дальше столь шустро они не должны дорожать, потому что есть ограничитель: платежеспособный спрос. Даже если цены поднимаются, потом начинается отскок назад. Те же бакалейные товары весной быстро подорожали, а потом был отскок, и что-то даже дешевело. Но во многом все зависит от урожая. Например, в этом году картошки меньше произвели. Чему-то помешала засуха: например, самым обычным овощам вроде капусты и морковки. Овощи и фрукты — товар скандальный, там рыночные цены предсказать сложно. Влияют погода, хранение, спрос и многое другое. То, что я говорил о меньшем подорожании, чем в этом году, реально только при прочих равных условиях, — объяснил специалист.

Бакалея

Бакалея в будущем году сильно дорожать не должна, однако здесь также сильно влияет урожайность, подчеркнул Холод. Например, в гречневой крупе довольно большую часть цены составляет стоимость сырья. В сахаре сырья меньше, однако его производят из сахарной свеклы — здесь уже урожай становится важен. За счет хорошего урожая свеклы сахар имеет причины для того, чтобы дешеветь или не дорожать, уверен экономист.

Молочка

Молочную продукцию потребители не готовы покупать по завышенным ценам, поэтому здесь не стоит ждать значительного удорожания, уверен эксперт.

— В зависимости от общей инфляции обычное молоко будет расти в цене. А что касается товаров неэластичного спроса, глубоко переработанного молока (масло, сыр, сильно переработанные сырки, творожки и т. д.), то здесь ситуация другая. Если не будет расти платежеспособный спрос, а цена продолжит подниматься вслед за издержками, то тут либо роста цен особенного не будет, либо начнут меньше покупать. Тут задача со всеми неизвестными: что будет с платежеспособным спросом, стоимостью рубля, инфляцией издержек, — пояснил Холод.

Мясо

Курица не должна дорожать в следующем году, так как объемы ее производства примерно равны объемам потребления, подчеркнул специалист. Несмотря на рост издержек производства, зерновые корма практически не выросли в цене.

В случае со свининой из-за перепроизводства цены тоже будут расти медленнее, чем могли бы. А вот говядина все время в дефиците, и у нее возможен рост цены, уточнил собеседник «ВМ».

Хлеб

Недорогие сорта хлеба заметно не подорожают, однако менее бюджетные сорта могут продолжить расти в цене, предупредил Холод.

— Социальные сорта хлеба ощутимо дорожать не будут. В хлебе не самый большой удельный вес сырья, но он зависит от стоимости зерна. У них тоже есть инфляция издержек. Но социальные сорта — чувствительный продукт, думаю, что хлебники не будут особо испытывать судьбу и не захотят гнать цены вверх. А вот изысканные сорта, которые сейчас по сто рублей за маленькую буханку стоят, могут дорожать и дальше, — заключил экономист.