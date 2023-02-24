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Ефимов: Участок в Митине реорганизуют по программе КРТ

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Участок в Митине реорганизуют по программе КРТ
Фото: Пресс-служба
Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, Путилковское шоссе Карта всех событий

В рамках комплексного развития территории (КРТ), используемой неэффективным образом, на улице Фабричной возведут общественно-деловые объекты и производства. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря проекту столица сможет обеспечить дополнительную тысячу рабочих мест. Инвестиции в развитие территории составят около четырех миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 310 миллионов рублей.

В настоящее время площадка используется неэффективно, поскольку на ней расположены объекты складского назначения, представляющие незначительную пользу для Москвы.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на упомянутом участке планируется масштабное строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью около 60 тысяч «квадратов».

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в столице стартовал прием заявок на участие в торгах. Их победитель получит право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Южное Очаково».

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