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Российские военные освободили село Берховка под Артемовском

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военные освободили село Берховка под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

Российским военным удалось освободить село Берховка под Артемовском. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют Берховку, — приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

17 февраля Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в ДНР.

Данный населенный пункт находится севернее Артемовска, где ситуация в последнее время крайне обострена. По словам Пригожина, город может быть окружен российскими военнослужащими в марте–апреле 2023 года.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины предпринимали попытки частично отбить заблокированные пути снабжения Артемовска.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют защищать Артемовск любой ценой и до последнего военнослужащего, так как это не очень большой город.

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