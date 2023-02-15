Пригожин допустил окружение Артемовска в марте–апреле этого года

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Город Артемовск может быть окружен российскими подразделениями в марте–апреле 2023 года, но на сроки проведения соответствующей операции могут повлиять поставки украинской стороне западными странами тяжелой военной техники. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Я думаю, что это март–апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти «Леопарды», сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор, — цитирует слова Пригожина РИА Новости.

До этого боец частной военной компании «Вагнер» заявил, что украинская армия перебрасывает в Артемовск и его пригород новую технику и подразделения. Несмотря на переброску новых сил, штурмовые подразделения «Вагнера» продолжают продвигаться вперед как в самом населенном пункте, так и в его пригородной части.

В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что Вооруженные силы Украины не смогут начать активное наступление, поскольку их силы на исходе. По его словам, российская армия медленно вытесняет украинские войска.