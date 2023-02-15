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Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут) и его пригород новую технику и подразделения. Об этом в среду, 15 февраля, заявил боец частной военной компании «Вагнер».

Командование ВСУ, считает военный, пытается всеми силами не допустить окружения города. Несмотря на переброску новых сил, штурмовые подразделения «Вагнера» продолжают продвигаться вперед как в самом городе, так и на его окраинах, цитирует его РИА Новости.

Накануне один из бойцов ЧВК заявил, что солдаты «Вагнера» практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска.

В последние дни ситуация в Артемовске сильно накалилась. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в скором времени российским войскам не удастся занять город. Каждый день украинское руководство подтягивает туда до 500 новых бойцов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не сможет начать активное наступление, поскольку ее силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.

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