Боец ЧВК «Вагнер» заявил о ежедневной эвакуации мирных жителей из Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании «Вагнер» практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска. Об этом во вторник, рассказал один из бойцов ЧВК.

— Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди. Они (украинские военные — прим. «ВМ») не дают им уезжать, — передает слова военного РИА Новости.

Газета The New York Times сообщила, что запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города.

В последние дни ситуация в Артемовске сильно накалилась. По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, в ближайшее время российским войскам не удастся занять город. Ежедневно Киев подтягивает туда до 500 новых бойцов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что армия Украины не сможет начать активное наступление, так как ее силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.