NYT: Эвакуация гражданских из Артемовска подтверждает планы ВСУ отступить из города

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Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает газета The New York Times.

— Решение закрыть доступ к городу указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными, — говорится в публикации.

Газета также приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, согласно которому ситуация в Артемовске критическая. Тем не менее ВСУ все еще контролируют населенный пункт, и решающий момент в схватке за него не наступил.

В последние дни ситуация в Артемовске сильно накалилась. По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, в ближайшее время российским войскам не удастся занять город. Ежедневно Киев подтягивает туда до 500 новых бойцов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что армия Украины не сможет начать активное наступление, так как ее силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.