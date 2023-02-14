Пригожин: В ближайшее время взять Артемовск не удастся

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В ближайшее время российским войскам не удастся занять Артемовск. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин.

— Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла. Создается ощущение, что тут все разбежались и никого нет, Украина пустая, а мы там миндальничаем — зайти не можем, — заявил он.

По словам Пригожина, ежедневно Киев подтягивает к Артемовску до 500 новых бойцов. Идут очень тяжелые городские бои, солдаты штурмуют каждый дом, говорится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Недавно Пригожин сообщил, что бойцы группы установили контроль над населенным пунктом Красная Гора в ДНР. Кроме того, он опроверг заявления, согласно которым российские военные взяли город Угледар.

До этого телеканал CNN заявил, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что ВСУ не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По его словам, Россия медленно вытесняет украинские войска.