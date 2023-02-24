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Великобритания объявила о расширении санкций против России

Никита Худяков
В мире
Великобритания объявила о расширении санкций против России
Фото: Unsplash

Великобритания расширила список санкций против России, новые ограничения коснутся 92 физических и юридических лиц. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил британский МИД.

— Число санкций Великобритании в отношении России превысило 1,5 тысячи, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Лондон вносит в список еще «92 физических и юридических лица, включая тех, кто связан с Росатомом», передает РИА Новости.

В начале февраля на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о санкциях против России.

Они затронули компании «Топаз», «Оборонлогистика», «Ростехкомплект», «Универсалмаш», «Москомсвязь». В список также попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО «СО ЕЭС» Евгений Школов. Ограничения также коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и его сына — президента общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова.

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