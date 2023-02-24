Москвичам перечислили граффити с патриотической тематикой, размещенные в столице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, бульвар Маршала Рокоссовского 27/20 Карта всех событий

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в пятницу, 24 февраля, рассказали, где в столице можно найти граффити с патриотической тематикой.

В Москве разрешены к нанесению только изображения, посвященные науке, спорту, историческим событиям и выдающимся личностям.

В 2015 году на фасад жилого дома 27/20 на бульваре Маршала Рокоссовского нанесли граффити, посвященные дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому. В мае 2021 года на улице Александра Солженицына стену дома 1/5 украсили изображением сцены из советского фильма «Офицеры» с Василием Лановым.

Кроме того, на Марксисткой улице можно увидеть изображение советского поэта Константина Симонова, а на Сокольнической улице встретить портрет военного летчика Николая Гастелло, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 декабря 2022 года экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин открыл граффити на автовокзале Саларьево.