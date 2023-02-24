Юнармейцы Москвы провели парады для ветеранов Великой Отечественной войны 

Фото: пресс-служба организации

В преддверии Дня защитника Отечества столичные школьники и студенты провели акцию «Парад у дома ветерана». Они торжественным строем прошли перед участниками Великой Отечественной войны, исполнили танцевальные номера, вручили ветеранам цветы и подарки. После этого ансамбль «Юные патриоты» исполнил песни военных лет.

В параде участвовали представители движения «Юнармия», воспитанники кадетских классов, юнармейские ансамбли и оркестры. Организовал мероприятие московский центр «Патриот. Спорт» столичного департамента образования и науки. Сотрудники центра также участвовали в масштабном поздравлении.

Первый парад приняла Валентина Петровна Минаева, ветеран Великой Отечественной войны, которая накануне отпраздновала свой 102-й день рождения. Она пообщалась с детьми, рассказала о себе. Валентина Минаева родилась в 1921 году в Кировской области. Окончила фельдшерско-акушерскую школу. Великая Отечественная война застала Валентину Минаеву в Забайкалье — она служила старшей медицинской сестрой терапевтического отделения госпиталя № 961.

— Работала медсестрой, параллельно ходила на подготовительные курсы, чтобы потом поступить в институт. Больно было видеть, как страдали солдаты. Мы старались помочь, чем могли. Мы мечтали только об одном — о нашей победе! Ее я встретила в Маньчжурии, тогда уже была начальником штаба госпиталя № 961. Конечно, это был самый счастливый день. Я счастлива видеть, какие замечательные у нас растут ребята, настоящие патриоты! Незабываемый подарок мне сделали. После такого поздравления хочется жить. Всем представителям нынешней молодежи желаю, чтобы они любили свою Родину и дело, которым занимаются, — сказала Валентина Минаева.

За свою службу ветеран награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Японией» и «За боевые заслуги», знаком «Отличник санитарной службы». У нее есть дети и внуки.

В параде участвовала десятиклассница школы № 1466, юнармеец Елизавета Ковалева. Она рассказала, что второй год состоит в Школе почетного караула.

— За это время в моей юнармейской жизни было много интересных мероприятий — концертов, форумов, спортивных состязаний. Но, конечно, самые яркие, дорогие сердцу — это парады для ветеранов. Я участвовала в 12 мероприятиях в составе Школы почетного караула. На каждом таком празднике я чувствую огромную гордость за героическую историю нашей страны и за то, что я вношу вклад в ее сохранение. Особенно эмоции захлестывают, когда ветераны рассказывают истории из жизни. Никогда не забуду рассказы Валентины Петровны Минаевой о спасении раненых бойцов. Мы с ребятами дорожим такими встречами, хотим сделать как можно больше для людей, страны и сохранения того, что у нас есть, — поделилась школьница.

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга в отставке Ростислав Николаевич Рукосуев принимал парад у своего дома 20 февраля. 97-летний ветеран, племянник советского военачальника полковника Вениамина Николаевича Рукосуева, воевал с 1943 по 1945 год, служил на кораблях в Кронштадте, отражал налеты авиации. После войны еще 33 года прослужил на Балтийском флоте, потом работал на гражданской службе. Он и сегодня в строю: проводит уроки мужества в школах и колледжах столицы, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

— Каждая встреча с ребятами для меня — большая радость. Я вижу их интерес и внимание. Всегда делюсь с детьми героической историей дяди — Вениамина Николаевича, участника Курской битвы. Только за четыре дня июльских боев бригада под его руководством уничтожила 164 фашистских танка. За доблесть и отвагу, проявленные в ходе Курской битвы, дядю наградили орденом Ленина. Его мужество отмечено и иностранной наградой: король Великобритании Георг VI через посла вручил Вениамину Рукосуеву орден «Британская империя» III степени. Вениамин Николаевич прошел всю войну и погиб в январе 1945 года. Мы бережно храним память о нем, — поделился ветеран с юнармейцами.

Ростислав Рукосуев рассказал слушателям о своем боевом пути военного моряка, сражении с врагом на Балтике и участии в военном Параде на Красной площади 1 мая 1945 года. Также он не преминул отдать дань традиции — сделал совместное фото с детьми, как делает после каждой встречи с представителями подрастающего поколения.

— Хочу, чтобы память о нашей встрече сохранилась надолго. Пусть эти фото увидят ваши дети и внуки. Надо обязательно рассказывать о той войне и героях нашей страны, пока живы мы, очевидцы, — отметил ветеран.

Всероссийская патриотическая акция «Парад у дома ветерана» традиционно проходит накануне Дня Победы во всей стране. В Москве парад впервые провели в мае 2020 года. В этом году участники «Юнармии» Москвы решили организовать торжественные шествия в честь Дня защитника Отечества. К 23 Февраля для ветеранов провели 12 парадов, в них участвовали более тысячи столичных юнармейцев.

В Москве организованы 490 юнармейских отрядов, объединяющих более 37 тысяч подростков. Свыше 300 детей отмечены знаками юнармейской доблести. Школьники столицы, которые хотят углубленно изучать историю России, заниматься спортом, участвовать в других активностях, могут присоединиться к образовательным проектам московского центра «Патриот. Спорт» и юнармейскому движению столицы.