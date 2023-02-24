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Мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга

Никита Худяков
Происшествия
Мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В центре Санкт-Петербурга было совершено нападение на сотрудника ОМОНа, мужчина дважды выстрелил в правоохранителя. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», в отношении мужчины 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в центре Санкт-Петербурга утром 24 февраля около входа на станцию метро «Гостиный Двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего госпитализировали, в данный момент ему оказывается квалифицированная помощь.

Правоохранительные органы проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другое нападение на сотрудников полиции произошло на северо-востоке Москвы. Посетитель одного из столичных ресторанов вел себя неподобающе. На место происшествия был вызван наряд полиции. Однако вместо того, чтобы успокоиться, мужчина решил атаковать сотрудников правоохранительных органов.

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