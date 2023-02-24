Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже впервые с апреля прошлого года поднялся до отметки 76 рублей. Об этом в пятницу, 24 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс американской валюты на 13:51 по московскому времени составлял 75,98 рубля, прибавив 98 копеек.

Евро в свою очередь подорожал на 1 рубль и 2 копейки. Стоимость европейской валюты в ходе торгов составляла 80,42 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным.

Сложно спрогнозировать, будут ли меняться курсы доллара и евро в конце февраля или начале марта. Более конкретные прогнозы можно сделать на лето: в частности, с большой долей вероятности евро будет слабее доллара. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.