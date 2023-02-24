Стали известны подробности нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Мужчина, совершивший нападение на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, заранее подготовился перед совершением преступления. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, утром 24 февраля 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян подготовил два помповых ружья, а также необходимые к ним боеприпасы и два коктейля Молотова. Помимо этого, злоумышленник взял с собой музыкальную колонку.

Хачикян вышел из дома, после чего доехал на общественном транспорте до станции метро «Проспект Ветеранов». На месте мужчина поймал такси и добрался до Садовой улицы, а затем пошел пешком до станции «Гостиный двор».

Здесь злоумышленник достал колонку и включил музыку. Когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: «Убегайте!» Один из мужчин предпринял попытку задержать Хачикяна, однако тот успел достать оружие и несколько раз выстрелить.

В настоящее время пострадавшего оперируют медики. Они диагностировали у сотрудника ОМОНа множественные открытые раны живота, а также нижней части спины и таза, передает Telegram-канал.

Речь идет об инциденте, случившемся ранее в центре Санкт-Петербурга. Мужчина совершил нападение на сотрудника ОМОНа, выстрелив в него дважды.