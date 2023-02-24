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МИД: Россия адекватно отреагирует на возможные провокации Украины в Приднестровье

Евгений Жуков
В мире
МИД: Россия адекватно отреагирует на возможные провокации Украины в Приднестровье
Фото: МИД РФ

Вооруженные силы РФ отреагируют на потенциальные провокационные операции в Приднестровье со стороны Украины. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Представители ведомства отметили, что Москва выступает за решение любых вопросов исключительно политико-дипломатическим способом.

— Предостерегаем США, страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов, — говорится в сообщении.

В случае необходимости армия России непременно обеспечит защиту российских граждан. Также будет дана реакция на угрозы миротворческому контингенту РФ, военнослужащим оперативной группы и военным складам в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.

Министерство отметило, что действия, представляющие угрозу безопасности людей и упомянутых объектов, будут рассматриваться «в соответствии с международным правом как нападение» на Россию, передает официальный сайт МИД РФ.

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинское военно-политическое руководство в ближайшее время намерено осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья. Ее подготовят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением националистического формирования «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Россия МИД РФ провокация Приднестровье
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