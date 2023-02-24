Церемония закрытия фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Церемония закрытия Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» состоится в Музее Победы 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 24 февраля.

В рамках мероприятия гостям представят документальный фильм режиссера Дмитрия Хромых «Мариуполь. Голоса». Кроме того, у зрителей будет возможность пообщаться с создателем картины.

— Документальная лента рассказывает о людях, пытающихся вернуться к нормальной жизни после того ада, который им пришлось пережить. Как оказалось, человеку, помимо бытовых нужд, необходимы театр, живопись, музыка. Люди убеждены, что для возвращения к жизни это не менее важно, — говорится в сообщении.

На мероприятии также пройдет церемония награждения участников кинофестиваля, среди которых заявлены кинорежиссер Сергей Мирошниченко, писатель и журналист Александр Проханов, общественный деятель Екатерина Мизулина и другие.

Также в праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Музее Победы состоится обширная программа мероприятий. Горожане смогут посетить новые выставки, экскурсии, кинопоказы и многое другое.