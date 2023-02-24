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Автобусные маршруты между Троицком и Подольском изменятся с 25 февраля

Евгений Жуков
Город
Автобусные маршруты между Троицком и Подольском изменятся с 25 февраля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Автобусные маршруты между Троицком и Подольском будут изменены с 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 24 февраля.

Теперь автобусы № 531 до Кленова в обе стороны будут заезжать в Поселок № 3. Также на нем можно будет доехать до усадьбы Кленово.

Автобус № 874 больше не будет работать. Это связано с решением об определении машин на более востребованные маршруты.

Кроме того, вместо маршрута № 874к будет введено новое направление № с174 «Троицк (микрорайон В) — Былово» с заездом в Красную Пахру.

— Вместо пригородного маршрута 1024 будет работать маршрут с924. Маршрут войдет в московскую билетную систему и будет работать по городским тарифам — из Троицка до МЦД Подольск можно будет доехать дешевле. В Троицке он пойдет по Центральной улице, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автобусные маршруты между Троицком и Подольском изменятся с 25 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, с 18 февраля будут изменены маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменят трассу маршрута № 404.

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