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Приметы и советы

Байден принял решение повысить пошлины на ввоз в США российских алюминиевых изделий

Евгений Жуков
В мире
Байден принял решение повысить пошлины на ввоз в США российских алюминиевых изделий
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил ввести с марта текущего года 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, произведенных в России. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

— 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России, — говорится в сообщении.

Согласно документу, для партнеров США, которые введут аналогичные меры, могут быть сделаны определенные таможенные послабления. Байден также заявил, что обеспокоенность по поводу импорта российского алюминия и его влияния на нацбезопасность Штатов «разделяют и другие страны», передает ТАСС.

Правительство Соединенных Штатов 24 февраля расширило список антироссийских санкций, включив в ограничительный перечень 22 физических и 83 юридических лица. Часть рестрикций была введена в отношении предприятий металлургического сектора, а также горной промышленности.

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