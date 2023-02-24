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Путин обсудил с Эрдоганом спецоперацию и землетрясения в Турции

Евгений Жуков
В мире
Путин обсудил с Эрдоганом спецоперацию и землетрясения в Турции
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе беседы президенты обсудили ситуацию, связанную с текущим конфликтом на Украине, а также затронули тему землетрясений, происходивших в последние недели в юго-восточной части Турции.

Помимо этого, Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары внести вклад в возобновление дипломатических переговоров по урегулированию украинского кризиса.

— Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне, президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, и заявил, что они готовы внести любой вклад в это дело, — цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера РИА Новости.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также текущую обстановку в армяно-азербайджанских отношениях.

Украина Реджеп Тайип Эрдоган Россия Владимир Путин Турция
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