Эксперт Прозоровский назвал самые популярные методы кражи денег с банковских карт россиян

Фото: Pexels

Банк России инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с начала такой работы в 2019 году. «Вечерняя Москва» решила узнать, как происходит кража денег с банковских счетов и как не стать жертвой мошенников.

Как рассказал в беседе с «ВМ» руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский, россияне чаще всего становились жертвами таких мошеннических схем, как маскировка фишинговых атак под видом опросов о качестве услуг и мимикрия под сотрудников различных органов безопасности.

Собеседник «ВМ» добавил, что человеческий фактор играет решающую роль при использовании метода социальной инженерии и фишинговых инструментов при мошенничествах в банковской сфере.

— Технологически банковские системы сейчас предусматривают защиту, при которой требуется дополнительный процесс подтверждения со стороны клиента, что усложняет работу мошенникам, но не слишком сильно, — заметил Прозоровский.

По его мнению, рост мошеннических схем в банковском секторе не связан с малой долей информированности об актуальных методах аферы.

— Скорее, расчет идет на прессинг и давление на человека в не самых комфортных для него обстоятельствах, — сказал спикер.

Например, в состоянии тревожности клиенты банка передают нужную информацию мошенникам, но даже если это случается, почти всегда есть время, чтобы обратиться за помощью напрямую в банк и не дать злоумышленникам довести свою работу до конца, уточнил спикер.