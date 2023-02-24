Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи

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Число погибших при землетрясении в юго-восточной части Турции выросло до 44 218 человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

— Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218 человек. После первого землетрясения магнитудой 7,7 произошло 9 136 афтершоков, — передает текст сообщения РИА Новости.

По словам директора Единой геофизической службы РАН, доктора технических наук Юрия Виноградова, интенсивные афтершоки после природного катаклизма в Турции будут происходить в течение двух-трех месяцев, ослабевая со временем. Эксперт уточнил, что после первых землетрясений возник разлом, на концах которого образовалось особое напряжение.

Также землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.