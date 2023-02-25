ВОЗ сообщила о риске заражения холерой для более чем 1 миллиарда людей

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Более миллиарда людей подвержены риску заболевания холерой. Об этом сообщил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

— По нашим оценкам, более 1 миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой, — сказал он.

Барбоза отметил, что за последнюю неделю три страны рассказали о новых вспышках заболевания. В данный момент 22 государства ведут борьбу с холерой. Он напомнил, что в прошлом году на 50 процентов больше стран столкнулись с заболеванием, а показатели летальности за последние годы являются самыми высокими, передает ТАСС.

Холера — это инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной водой или пищей.

Также ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89 процентов и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней. Так, за данный период в мире было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев коронавируса и более 48 тысяч смертей от заболевания.