Завершился капитальный ремонт дома, в котором жил писатель Варлам Шаламов

Фото: Фонд капитального ремонта

Москва, Чистый переулок, 8с2 Карта всех событий

В рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома № 8, строение 2, в Чистом переулке. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

— Мы подходим к обновлению каждого такого дома индивидуально. Дом № 8, строение 2, в Чистом переулке — не исключение. Ведь это одна из жемчужин Хамовников. Специалисты ФКР Москвы разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы объекта. Подобрали материалы и технологии, — сказал он.

В ходе работ специалисты расчистили плоскости от загрязнений и привели в порядок кирпичную кладку. Также был выполнен ремонт штукатурного слоя, а окна были заменены на новые. На финальном этапе специалисты окрасили фасад, привели в порядок цоколь и устроили новую отмостку.

Известно, что в этом доме долгие годы жил писатель Варлам Шаламов, известный по циклу «Колымские рассказы».

Также завершился комплексный капитальный ремонт дома 1960 года постройки в районе Аэропорт. Этот дом, расположенный на севере Москвы, был построен в 1960 году. Специалисты обновили его фасад, крышу, а также подвальные помещения.