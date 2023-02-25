Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Завершился капитальный ремонт дома, в котором жил писатель Варлам Шаламов

Никита Худяков
Город
Завершился капитальный ремонт дома, в котором жил писатель Варлам Шаламов
Фото: Фонд капитального ремонта
Москва, Чистый переулок, 8с2 Карта всех событий

В рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома № 8, строение 2, в Чистом переулке. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

— Мы подходим к обновлению каждого такого дома индивидуально. Дом № 8, строение 2, в Чистом переулке — не исключение. Ведь это одна из жемчужин Хамовников. Специалисты ФКР Москвы разработали уникальный проект проведения работ, учли все нюансы объекта. Подобрали материалы и технологии, — сказал он.

В ходе работ специалисты расчистили плоскости от загрязнений и привели в порядок кирпичную кладку. Также был выполнен ремонт штукатурного слоя, а окна были заменены на новые. На финальном этапе специалисты окрасили фасад, привели в порядок цоколь и устроили новую отмостку.

Известно, что в этом доме долгие годы жил писатель Варлам Шаламов, известный по циклу «Колымские рассказы».

Также завершился комплексный капитальный ремонт дома 1960 года постройки в районе Аэропорт. Этот дом, расположенный на севере Москвы, был построен в 1960 году. Специалисты обновили его фасад, крышу, а также подвальные помещения.

Недвижимость Москва Капитальный ремонт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте