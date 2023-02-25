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«Это возмутительно»: зрители высказались о возвращении Слепакова на российское ТВ

Никита Худяков
Общество
«Это возмутительно»: зрители высказались о возвращении Слепакова на российское ТВ
Фото: YouTube / Masters Of Taste

Программу с участием музыканта Семена Слепакова до сих пор продолжают показывать на российском телевидении. Зрители резко отреагировали на появление артиста в кадре.

С самого начала спецоперации РФ на Украине Слепаков открыто критикует российское правительство. Регулярно артист привлекает к себе внимание провокационными песнями. Так, последняя композиция барда «Баю-бай» вызвала волну общественного негодования в России.

Несмотря на это, программы с участием музыканта продолжают показывать на российском ТВ. На днях телеканал ТНТ4 поставил в эфир выпуск шоу, в котором принимал участие музыкант.

— Это возмутительно, предателей крутят по телеканалу в прайм-тайм. А патриотические песни каналы не берут, — цитирует комментарии зрителей портал «Московский комсомолец».

Фонд защиты национального исторического наследия в конце января обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Слепакова из-за песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.

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