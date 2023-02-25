«Это возмутительно»: зрители высказались о возвращении Слепакова на российское ТВ
Программу с участием музыканта Семена Слепакова до сих пор продолжают показывать на российском телевидении. Зрители резко отреагировали на появление артиста в кадре.
С самого начала спецоперации РФ на Украине Слепаков открыто критикует российское правительство. Регулярно артист привлекает к себе внимание провокационными песнями. Так, последняя композиция барда «Баю-бай» вызвала волну общественного негодования в России.
Несмотря на это, программы с участием музыканта продолжают показывать на российском ТВ. На днях телеканал ТНТ4 поставил в эфир выпуск шоу, в котором принимал участие музыкант.
— Это возмутительно, предателей крутят по телеканалу в прайм-тайм. А патриотические песни каналы не берут, — цитирует комментарии зрителей портал «Московский комсомолец».
Фонд защиты национального исторического наследия в конце января обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Слепакова из-за песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.