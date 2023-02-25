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Приметы и советы

Популярные браузеры могут перестать работать в России

Никита Худяков
Общество
Популярные браузеры могут перестать работать в России
Фото: Unsplash

В этом году у пользователей устаревших версий Windows в России и в других странах могут возникнуть проблемы с доступом в интернет. Об этом в субботу, 25 февраля, рассказали специалисты из digital-компаний.

По словам одного из специалистов, пользователи могут столкнуться с неприятностями из-за того, что от поддержки версий интернет-браузеров, работающих с Windows 7 и 8.1, отказались их крупнейшие мировые разработчики. В их числе Mozilla, Google, Opera и сам Microsoft.

— Пользователям это грозит тем, что часть сайтов либо перестанет открываться, либо это будет происходить некорректно. Также есть риски утечки персональных данных. Это особенно тревожно, учитывая обнаружения постоянных уязвимостей в Chrome, — сказал специалист одной из digital-компаний.

Уточняется, что «Яндекс Браузер» продолжит поддерживать Windows 7 и 8.1. По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, переход на отечественные браузеры был бы наиболее целесообразным, передает газета «Известия».

Microsoft уже навсегда отключил работу браузера Internet Explorer на операционной системе Windows 10.

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