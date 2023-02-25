Сергунина пригласила москвичей пройти обучение по программам центра «Мосволонтер»

Фото: Пресс-служба КОСиМП

В текущем году ресурсный центр «Мосволонтер» проведет больше сотни тренингов, мастер-классов и занятий по развитию компетенций. Об этом в субботу, 25 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, данные мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате.

— Для новичков занятия начинаются со знакомства. Им рассказывают о волонтерском движении столицы, а затем предлагают выбрать направление, в котором они хотели бы развиваться, — культурное, событийное, спортивное, патриотическое или другое, — сказала Сергунина.

Заммэра добавила, что опытные наставники помогут новичкам освоить азы и поделятся кейсами из личной практики. Участниками тренингов могут стать жители столицы любого возраста.

Одной из самых востребованных программ стала инициатива «Включайся!», которая знакомит новичков с основами волонтерской деятельности и базовыми навыками. Сергунина подчеркнула, что желающих присоединиться к ней так много, что в этом году был открыт дополнительный набор.

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Наталья Сергунина также пригласила московских предпринимателей пройти обучение в кластере «Ломоносов», учебная программа которого посвящена технологическому предпринимательству и его развитию. Отбор кандидатов продлится до 30 марта.