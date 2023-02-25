Ефимов: В столичном «Банке технологий» появилось свыше 50 новых решений с начала года

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Московский сервис «Банк технологий» пополнился еще 50 высокотехнологичными решениями для промышленников. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, с начала 2023 года в московском «Банке технологий» возникло 50 новых решений, которые выдвинули 30 российских компаний. Среди них оказались разработки шести ведущих отечественных вузов. Работы разместили в новом разделе, который открыли в этом году.

— Предложенные технологии, программное и аппаратное обеспечение и другие инструменты сервиса могут использоваться для модернизации и цифровизации действующих производств, расширения новых линий, — пояснил Владимир Ефимов.

К новым разработкам относятся цифровая платформа управления снабжением и доставкой грузов. В едином окне в кратчайшие сроки заказчик, поставщик и логистический оператор могут решить вопросы, связанные с подбором и поставкой нужной продукции, вплоть до заключения договора и синхронизации графика строительства и поставок.

Среди новинок также операционная система реального времени для встроенных систем Embox.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что сервис «Банк технологий» был открыт в 2021 году, на данный момент там размещено около 300 решений.

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