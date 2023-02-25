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Около 28 тысяч москвичей открыли свое дело с помощью центра «Моя работа» за два года

Никита Худяков
Город
Около 28 тысяч москвичей открыли свое дело с помощью центра «Моя работа» за два года
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С момента открытия центра «Моя работа» в столице прошло два года, за это время около 28 тысяч москвичей открыли свое дело. Об этом в субботу, 25 февраля, рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— Всего за два года работы центра около 28 тысяч горожан стали самозанятыми и открыли свое дело при поддержке специалистов столичной службы занятости, — сказала она.

По словам министра правительства Москвы и главы городского департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, количество самозанятых в столице с каждым годом растет. В данный момент их число превысило 1,23 миллиона человек, а их суммарный доход за 2022 год достиг 276,4 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам также рассказали об обучающих программах центра «Моя карьера». Так, 28 февраля состоится программа «Как составить бизнес-план». Она пройдет в виде двух модулей. Сначала участники обучатся стратегическому планированию, после чего сформируют программу плана своего бизнеса. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация.

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