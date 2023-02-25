Российские военные уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Российские военные напали на часть колонны техники ВСУ, которая направлялась в район Кременной, и уничтожили ее. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, упомянув собственные источники.
По его словам, только 70 процентов оружия и техники ВСУ были доставлены в пункт назначения — в район Кременной.
— Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией, — цитирует Марочко РИА Новости.
Киев перебрасывает военных в район Кременной, чтобы восстановить потери и привести комплектацию подразделений в порядок, добавил подполковник.
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник 22 февраля заявил, что под Кременной в Луганской народной республике сложилась непростая обстановка.