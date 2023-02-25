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Российские военные уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной

Виктория Родимкина
В мире
Российские военные уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Фото: Минобороны РФ

Российские военные напали на часть колонны техники ВСУ, которая направлялась в район Кременной, и уничтожили ее. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, упомянув собственные источники.

По его словам, только 70 процентов оружия и техники ВСУ были доставлены в пункт назначения — в район Кременной.

— Порядка 30 процентов колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией, — цитирует Марочко РИА Новости.

Киев перебрасывает военных в район Кременной, чтобы восстановить потери и привести комплектацию подразделений в порядок, добавил подполковник.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник 22 февраля заявил, что под Кременной в Луганской народной республике сложилась непростая обстановка.

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