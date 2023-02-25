Жителей столицы пригласили на традиционную «Кошачью неделю» в Московский зоопарк

Фото: пресс-служба зоосада

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

С 1 по 5 марта в Московском зоопарке состоится традиционная «Кошачья неделя», приуроченная к Международному дню кошек. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Мероприятие завершится специальной программой, которая пройдет в воскресенье, 5 марта. Бесплатно попасть на нее смогут победители квеста, который будет проводиться с 1 по 4 марта в зоопарке.

Участвовать могут все желающие. Программа рассчитана на взрослых и детей старше девяти лет.

Желающим дадут маршрут с загадками, отсылающими к различным обитателям зоосада. Кроме того, у вольеров будут таблички с дополнительными заданиями, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что участники проекта «Активный гражданин» выберут имя детенышу мандрила. В голосовании предложены следующие варианты: Логон, Конго, Кинг и Акида. Также горожане могут предложить свой вариант или выбрать «Это должны решать специалисты». Уточняется, что малышу в данный момент уже полгода. Он с удовольствием ест яйца, овощи и насекомых.