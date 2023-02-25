Скончалась народная артистка России Светлана Брагарник

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Брагарник скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале режиссер Кирилл Серебренников в субботу, 25 февраля.

— Сегодня умерла Светлана Михайловна Брагарник. Светлая память, — написал режиссер.

Брагарник родилась 24 мая 1944 года в городе Александровск Сахалинской области. В 1968 году окончила актерский факультет ГИТИС. С 1968 по 1971 годы Брагарник выступала в Московском областном драматическом театре имени Островского, а затем с 1972 по 2012 год являлась актрисой Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. С 2012 года народная артистка выступала в Гоголь-центре.

Также с 1999 по 2003 год Брагарник была преподавателем актерского мастерства в Институте современного искусства.

Народная артистка запомнилась зрителям по роли в фильме «Сатана». В нем она сыграла роль женщины, возглавляющей местную мафию, у которой молодой возлюбленный украл ребенка. Зрители отмечали, что Брагарник продемонстрировала умение видеть мифологический подтекст в современных ситуациях.