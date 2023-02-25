Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин сообщил, что сроки реновации ускорены в 14 районах Москвы

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин сообщил, что сроки реновации ускорены в 14 районах Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Программа реновации ускорилась в 14 районах столицы. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 2022 году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек по программе реновации. Благодаря такому хорошему результату реализация программы ускорилась в 14 районах столицы, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, за год в Москве подобрано 35 стартовых площадок общей площадью более 700 тысяч квадратных метров для строительства нового жилья. Глава города отметил, что всего в программу включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион человек.

Заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию девять новых домов. Три новых здания появились в Северном административном округе, два дома построили на юге и северо-востоке столицы. Еще по одному новому дому ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Недвижимость Жилье Москва Сергей Собянин Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте