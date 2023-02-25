Около 30 подростков доставили в отделение московской полиции после драки в торговом центре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Ходынский бульвар, 4 Карта всех событий

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после драки с участием подростков в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в субботу, 25 февраля.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции выявили публикации в Сети, где зафиксировано грубое нарушение общественного порядка в торговом центре на Ходынском бульваре.

— По данному факту следствием ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — заявили в ведомстве.

Там пояснили, что в торговом центре произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. Известно, что причиной драки стало недовольство одной компании тем, как была одета другая. В отделение полиции для проверки на причастность к драке доставили до 30 человек, передает ТАСС.

20 февраля в центре столицы охранник супермаркета избил посетителя магазина. 46-летний покупатель поссорился с 40-летним охранником магазина. В ходе конфликта сотрудник службы безопасности повалил оппонента на землю и ударил ногой по голове.