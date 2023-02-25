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Собянин объявил о создании особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки»

Никита Худяков
Город
Собянин объявил о создании особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Лихоборки». Соответствующее постановление в субботу, 25 февраля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В состав природного комплекса были включены участки долины реки Лихоборки общей площадью 23,31 гектара. В речной долине обитают редкие для столицы огарь, европейский крот и озерная лягушка. Кроме того, здесь можно увидеть лазоревку, воробья, синицу и зеленушку. На пролете или кормлении встречаются обыкновенная пустельга, камышница, коростель и белоспинный дятел.

Всего с 2012 года было образовано 45 новых особо охраняемых природных территорий, включая новую ООПТ «Долина реки Лихоборки». Общее количество особо охраняемых природных территорий в Москве достигло 146, их общая площадь составила около 20 тысяч гектаров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал «Вечерней Москве», как развивается «Парк Яуза» в Северном Медведкове.

Природа Благоустройство Москва Сергей Собянин ООПТ
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