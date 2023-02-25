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Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 26 февраля

Евгений Белоусов
Город
Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 26 февраля
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Вход в Музей Победы будет бесплатным для школьников, студентов и многодетных семей в последнее воскресенье зимы — 26 февраля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители смогут ознакомиться с постоянными экспозициями музея: «Подвиг Армии», «Лица Победы», а также с выставками «Красные флаги на Эльбрусе», «На страже Отечества» и «Zаветам Vерны».

В Зале Полководцев зрителей ждет бесплатный концерт. Там выступят детский вокальный коллектив «Городок» и коллектив «Поющий Город»: юные таланты исполнят известные военно-патриотические песни.

Кроме того, в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А.» — в этот день пройдет фестиваль блинов «Масленица на горе». Гости смогут познакомиться с обычаями и традициями проводов Масленицы, а также попробовать блины и пироги.

В Музее Победы 23 февраля состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.

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