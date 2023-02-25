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Медведев подвел итоги года спецоперации на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев подвел итоги года спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Весь год специальной военной операции Россия провела в борьбе с Украиной, за которой стоит вся военная и финансовая мощь Запада. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Этот год страна провела на переднем крае борьбы с одиозным киевским режимом, за которым стоит вся военная и финансовая мощь его западных покровителей. Танки и орудия, пропагандистские залпы, «адские» санкции, давний опыт больших и малых войн, которые США и их сателлиты вели чужими руками на всех континентах мира, — сказал он.

По мнению политика, на стороне России «стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира». Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» подчеркнул, что у него нет сомнений в победе Москвы в текущем конфликте.

Медведев также считает, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. По его мнению, Вашингтон ощущает безнаказанность и превосходство, поэтому и совершает ошибки.

В середине февраля Медведев заявил, что президент США Джо Байден во время своего недавнего визита в Киев поклялся в верности «неонацистскому режиму».

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