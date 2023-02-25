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Собянин рассказал, как переразметка участков МКАД помогает сделать движение быстрее и безопаснее

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал, как переразметка участков МКАД помогает сделать движение быстрее и безопаснее
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

По МКАД ежедневно передвигается более миллиона машин. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее. Так мы можем не только увеличить количество рядов, но и удлинить переходно-скоростные полосы для съездов. К тому же этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширять дороги при реконструкции, — сказал он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города подчеркнул, что этот метод помог снизить аварийность и увеличить скорость на некоторых участках МКАД до 35 процентов.

Всего за прошедший год правительство города смогло реализовать пять крупных проектов по изменению разметки на автодороге, написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что строительство МСД завершится уже в 2023 году. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей города.

МКАД Москва Сергей Собянин
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