Три автомобиля столкнулись около здания Госдумы

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Москва, улица Охотный Ряд, 2 Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на улице Охотный Ряд. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В настоящее время в районе ДТП затруднено движение, заняты две полосы из шести, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

21 февраля два автомобиля попали в аварию на трамвайных путях на Судостроительной улице.

В результате столкновения двух автомобилей 23 февраля на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД пострадали три человека. По данным источника «Вечерней Москвы», среди пострадавших есть дети.